https://static.news.ru/photo/5b573642-d25d-11e9-b00b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lito Lizana/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили следы урана в пробах, взятых на одном из объектов иранской столицы Тегерана.

Об этом сообщает Reuters . Специалисты МАГАТЭ утверждают, что обнаруженный уран не обогащён до состояния, нужного для производства ядерного оружия.

Проинспектировать объект, на котором найден уран, ещё в 2018 году призывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он утверждал, что на объекте хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование.

Официальный Тегеран отказался предоставлять объяснения МАГАТЭ по найденным следам урана в пробах.

Ранее, как информировал News.ru, власти Ирана уведомили МАГАТЭ о новом превышении лимита обогащения урана сверх установленных «ядерной сделкой» значений.