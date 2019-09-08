Фото: Lito Lizana/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили следы урана в пробах, взятых на одном из объектов иранской столицы Тегерана.

Об этом сообщает Reuters. Специалисты МАГАТЭ утверждают, что обнаруженный уран не обогащён до состояния, нужного для производства ядерного оружия.

Проинспектировать объект, на котором найден уран, ещё в 2018 году призывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он утверждал, что на объекте хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование.

Официальный Тегеран отказался предоставлять объяснения МАГАТЭ по найденным следам урана в пробах.

Ранее, как информировал News.ru, власти Ирана уведомили МАГАТЭ о новом превышении лимита обогащения урана сверх установленных «ядерной сделкой» значений.

News.ru в соцсетях