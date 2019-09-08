Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили следы урана в пробах, взятых на одном из объектов иранской столицы Тегерана.
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Проинспектировать объект, на котором найден уран, ещё в 2018 году призывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он утверждал, что на объекте хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование.
Официальный Тегеран отказался предоставлять объяснения МАГАТЭ по найденным следам урана в пробах.
Ранее, как информировал News.ru, власти Ирана уведомили МАГАТЭ о новом превышении лимита обогащения урана сверх установленных «ядерной сделкой» значений.