Иран направил войска на границу с Азербайджаном и Арменией

https://static.news.ru/photo/dc43ca44-1795-11eb-aac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Иран из-за обострения ситуации в Карабахе развернул на границе с Азербайджаном и Арменией войска. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщает, что это нужно для «защиты национальных интересов и поддержания мира»

По данным Sepah News, командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами накануне посещал район Хода Афарин в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

Ранее стороны конфликта достигли третьего по счёту соглашения о перемирии с 26 октября, однако оно вновь было нарушено. Ереван и Баку обвиняют в этом друг друга.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что армия Азербайджана взяла под полный контроль границу с Ираном, включая участки в Нагорном Карабахе. По словам президента страны Ильхама Алиева, это стало возможным после освобождения поселения Агбенд в Карабахе. Президент поздравил азербайджанский и иранский народы с этим успехом.