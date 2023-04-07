Ирак не пропустил российский самолет, следовавший в Египет Ирак не впустил в свое воздушное пространство следовавший из Екатеринбурга российский лайнер

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Российскому Boeing 737, следовавшему рейсом Екатеринбург — Шарм-эш-Шейх, запретили входить в воздушное пространство Ирака, передает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия». В результате самолет, имевший все разрешения на выполнение полета, развернулся и направился в аэропорт Сочи.

Самолет, выполняющий рейс FV5569 из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх на воздушном судне Boeing 737 и имеющий все разрешения на полет, без объяснения причины не был допущен в воздушное пространство Ирака. Самолет сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и был отправлен диспетчерскими службами на запасной аэродром в Сочи, — говорится в сообщении.

Представитель авиакомпании добавил, что в итоге российскому лайнеру был дан зеленый свет на полет в Египет. Специалисты авиакомпании быстро подготовили лайнер, после чего он вылетел в аэропорт назначения. Прилет самолета в Шарм-эш-Шейх задержался на четыре часа.

Ранее стало известно, что истребители ВВС Великобритании и Германии перехватили российский Ил-78 вблизи воздушного пространства Эстонии. Два самолета «Тайфун» были подняты в воздух для перехвата самолета-заправщика, летевшего между Санкт-Петербургом и Калининградом.