Силы НАТО перехватили российский самолет вблизи Эстонии BBC: воздушные силы Великобритании и Германии перехватили самолет Ил-78 около Эстонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет-заправщик Ил-78

Воздушные силы Великобритании и Германии перехватили российский самолет Ил-78 вблизи воздушного пространства Эстонии, передает BBC. Британские журналисты отметили, что самолет летел между Санкт-Петербургом и Калининградом. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

Истребители Королевских ВВС и Германии перехватили российский самолет вблизи воздушного пространства Эстонии в ходе первой совместной операции такого рода. Два самолета «Тайфун» были подняты в воздух для перехвата самолета-заправщика Ил-78 «Мидас», летевшего между Санкт-Петербургом и Калининградом, — указано в сообщении портала.

Накануне европейское командование ВС США сообщило, что MQ-9 Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны России в свою очередь указали на то, что БПЛА США летал над Крымом с выключенными транспондерами, нарушив границы района режима использования воздушного пространства. После его обнаружения в воздух были подняты российские истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду, отметили в ведомстве.