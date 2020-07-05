Индия почти достигла показателей России по числу заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8b4c6382-be92-11ea-8260-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Третьи сутки подряд в Индии фиксируются рекорды по числу заболевших COVID-19. Страна почти сравнялась по этому показателю с Россией.

В настоящий момент в стране подтверждены 673 165 случаев инфицирования, передаёт ТАСС. Российский федеральный оперативный штаб сообщает о 674 515 заболевших.

По данным индийского Минздрава, за последние сутки в стране заражение выявлено у 24 850 человек. Днём ранее этот показатель составил 22 771, а 3 июля — 20 903.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве зафиксировали наименьший прирост случаев заражения коронавирусом за сутки. Он составил 680 человек, или 0,3%.

В мире коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Общее количество заболевших превышает 11 млн человек. С начала пандемии от COVID-19 скончались более 525 тысяч человек, выздоровели свыше 5,8 млн.

Первое место по числу заразившихся занимают США (свыше 2,7 млн человек), второе — Бразилия (около 1,5 млн). Россия находится на третьем месте. Индия находится на четвёртом месте. Также в первой десятке стран Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.