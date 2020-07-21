Индия и США готовы к подписанию соглашения о свободной торговле

https://static.news.ru/photo/a4b16aea-cb65-11ea-84e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нью-Дели и Вашингтон намерены в ближайшее время подписать соглашение о свободной торговле (ССТ). Об этом заявил глава Министерства торговли, промышленности и железных дорог Индии Пиюш Гойял.

Я уверен, что мы быстро достигнем торговой сделки, на пути к которой за последние несколько лет появились определённые проблемы. Их нужно в скором времени устранить. Мы к этому близки, — цитирует Reuters Гойяла.

На саммите Делового совета США — Индия, который прошёл в формате видеоконференции, министр также отметил, что оба государства должны рассмотреть возможность включения в преференциальное торговое соглашение, которое станет первым шагом к заключению ССТ, от 50 до 100 наименований товаров.

Как писал NEWS.ru, индийские власти намерены хранить сырую нефть не в своих хранилищах, а в резервуарах, находящихся на территории США. Индийское руководство уверено, что это решение позволит сделать хранение нефти более дешёвым. Кроме того, это сэкономит время, необходимое для постройки новых хранилищ. При этом транспортировка нефти из США в Индию, по мнению индийских чиновников, не должна вызвать затруднений. Власти уверены, что весь процесс займёт не больше месяца. Как сообщили источники, нефть, хранящаяся в Штатах, может использоваться Индией для собственных нужд и для продажи на мировом рынке в случае роста цен. Однако в случае снижения её стоимости страна потерпит убытки.