Илон Маск представил нейросеть — конкурента ChatGPT Компания Маска запустила модель искусственного интеллекта Grok

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания xAI представила собственную модель искусственного интеллекта Grok, который уже рассматривается как главный соперник знаменитого ChatGPT, следует из пресс-релиза организации. Чат-бот интегрирован в социальную сеть Twitter (X).

Grok — это искусственный интеллект, созданный по образцу «Автостопом по галактике» и способный ответить практически на все вопросы и, что гораздо сложнее, даже подсказать, какие вопросы следует задать, — сказано в сообщении.

По словам разработчиков, Grok имеет бунтарские наклонности и способен отвечать на вопросы с долей остроумия. Также чат-бот готов давать ответы на острые вопросы, которые обычно отвергают его конкуренты. Сейчас получить доступ к модели ИИ можно при приобретении премиальной подписки в Twitter. В дальнейшем планируется использование Grok через отдельное приложение.

Ранее Маск обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком перспективы развития искусственного интеллекта и заявил, что в будущем новая технология избавит всех людей планеты от необходимости работать. По словам предпринимателя, работа останется исключительно для личного удовлетворения, а не как способ заработка и выживания.