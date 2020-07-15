Иконы Софийского собора будут сохранены, несмотря на смену его статуса

https://static.news.ru/photo/6e35924a-c6a4-11ea-913d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иконы и фрески Софийского собора в Стамбуле будут сохранены в нынешнем виде, несмотря на его превращение в действующую мечеть. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар.

И впредь, как и ранее, мы будем заботиться об этом шедевре. Иконы и фрески, находящиеся здесь, будут сохранены в нынешнем виде, и все посетители это увидят, — цитирует дипломата ТАСС.

Он в очередной раз подчеркнул, что смена статуса собора является «полностью внутренним делом» Турции.

Посол также отметил, что превращение собора в мечеть не нарушает Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии 10 июля. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

В Кремле решение Анкары относительно культового сооружения комментировать отказались. В то же время выразили надежду на то, что турецкие власти будут учитывать его ценность как объекта всемирного наследия.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Федеральной национальной-культурной автономии (ФНКА) греков России Иван Саввиди обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой принять участие в борьбе за сохранение статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

По его словам, ситуация вокруг собора грозит дестабилизацией и без того непростой геополитической ситуации, а также возникновением новых очагов конфликтов. Он предположил, что без участия российского лидера её «мудрое и мирное» разрешение невозможно.