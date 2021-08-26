И не друг, и не враг, а так: ветеран-разведчик высказался о талибах

Пришедшие к власти в Афганистане талибы (движение «Талибан», запрещено в России) на данный момент не являются для нашей страны и не друзьями, и не врагами. Такую точку зрения в интервью NEWS.ru высказал президент Фонда ветеранов Афганистана, ветеран, участник боевых действий, разведчик ВДВ Сергей Бобрецов.

По его словам, сейчас всё поменялось. Когда он воевал (в 80-е годы ХХ века), было по-другому — моджахеды, бушманы и прочие боевики были тогда безусловными врагами. При этом для части населения советские войска были благом. Но ветеран отметил, что никто не любит, когда приходят на его территорию, это вызывает напряжение.

Талибы сейчас для России не друзья, но и не враги. Просто другой силы в Афганистане сейчас нет, — заявил Бобрецов.

Он добавил, что в Афганистане сейчас переходный период, но с их фундаменталистическим исламизмом поделать ничего нельзя. Всё как было, так и будет. Ведь там своя культура, свои традиции.

Напомним, что ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.