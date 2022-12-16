Хотели мира, не получилось: Варданян использует армян Карабаха Карабахские армяне стали заложниками противоречий между Баку и Ереваном и могут пострадать еще сильнее

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Рубен Варданян

Новое обострение в Карабахе, связанное с неконтролируемой добычей полезных ископаемых на территории Азербайджана, некоторые эксперты связывают с появлением там бизнесмена Рубена Варданяна. Миллиардер недавно отказался от гражданства России. Хотя он заявлял о намерении защищать карабахских армян и обеспечивать им лучшую жизнь, на деле ситуация движется в ином направлении — отношения между Баку и Ереваном обострились еще больше. Азербайджан не намерен вести диалог с неофициальными лицами, которые, как указывают в Баку, вбивают клин в переговорный процесс. В результате карабахские армяне рискуют так и не прийти к миру с азербайджанцами, хотя в последние месяцы максимально приблизились к этой цели.

Новый житель Карабаха

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Азербайджанские экологи уже пятый день проводят акцию протеста на дороге Шуша — Ханкенди с требованием пропустить их в зону временной ответственности российского миротворческого контингента (РМК). Они хотят пройти туда для мониторинга ситуации на месторождениях, где, по их подозрениям, незаконно добываются природные ресурсы. Российские военнослужащие не пропускают азербайджанских представителей. Из-за большого скопления людей движение по Лачинскому коридору — единственной дороге, которая связывает Карабах с Арменией, — остается осложнено.

Азербайджанские представители тем не менее беспрепятственно пропускают гуманитарные грузы. За последние два дня со стороны Ханкенди выехали несколько КамАЗов, обратно заехали около 6-7 грузовиков. Кроме того, азербайджанская правозащитница Диляра Эфендиева сообщила о создании горячей линии для армян, по которой они могут обратиться за гуманитарной помощью. И все же находиться в таком состоянии долго армянское население точно не сможет. И говорить о заключении мирного договора между сторонами сейчас кажется бессмысленным.

События стали разворачиваться таким образом почти сразу после появления в Карабахе Рубена Варданяна, который еще больше усугубил отношения между Азербайджаном и Арменией. Резкое решение Варданяна выйти из российского гражданства и переехать в Карабах (в зону дислоцирования РМК) для многих стало неожиданным поворотом. Сам бизнесмен заявил, что хочет поддержать карабахских армян, которые, по его словам, пали духом. Отказ от российского паспорта он объяснил тем, что ему, возможно, нужно будет «занять государственную должность в Армении». Как и планировалось, должность он занял. Правда, с точки зрения Азербайджана, абсолютно незаконно (и не в Армении).

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Азербайджан. Шуша. Вид на Ханкенди (Степанакерт) со стороны Шуши

Разумеется, назначение Варданяна лидером армян, живущих в Ханкенди, не могло не привлечь внимание общественности. Но ситуацию дополнительно усугубили далеко не миролюбивые заявления бизнесмена. Вместо обещанных стараний помочь армянам Варданян начал их критиковать. Все потому, что они смирились с поражением во второй войне в Карабахе и отказываются брать реванш.

Я искреннее поражаюсь тому безразличию, которое царит в нашей стране и в армянском мире. Когда большинство армян (по данным опросов, показатели достигли 80%) спокойно воспринимают поражение в войне и потерю большей части земель Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru), это говорит об утрате единства и чувства коллективной ответственности, — возмущается Варданян.

Деньги не пахнут

Но и это еще не самая большая проблема. Сообщения о том, что в Карабахском экономическом регионе Азербайджана незаконно эксплуатируют месторождения Гызылбулаг и Демирли, стали последней каплей, переполнившей чашу терпения Баку. Появились они как раз после приезда Варданяна. Именно активная кампания российского предпринимателя по вывозу медной и золотоносной руды из Карабаха и вызвала шквал недовольства у азербайджанской стороны. Об этом высказался в беседе с NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

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Отказ Баку говорить с неофициальными лицами — вполне естественная реакция. Самоназначенный «госминистр» непризнанной республики никак не повлиял бы на взаимоотношения Азербайджана с официальными лицами в Армении или с армянским населением, если бы не его активные действия, — отмечает Солонников. — Пытаясь капитализировать свое присутствие в Карабахе, он должен понимать, что речь идет о природных ресурсах Азербайджана — никто в мире не ставит это под сомнение. А их незаконная эксплуатация недопустима.

Кроме того, у Баку есть серьезные вопросы к тому, каким образом добываются эти ресурсы.

Там засоряются приграничные реки, и это тоже вызывает озабоченность азербайджанских экологов. Требования мониторинга месторождений стали реакцией на хозяйственную деятельность Варданяна, — уверен собеседник NEWS.ru.

По словам политолога, Варданян вошел в армянскую политику и пытается представить себя там как некий политический центр силы. При этом он совсем не думает об армянском населении Карабаха, а преследует совсем другие интересы, главным из которых, очевидно, стала власть в Ереване.

Он кто? Беглый российский олигарх, который отказался от российского гражданства, пытаясь выйти из-под санкций США, чтобы спасти свои миллиарды. Его цель точно не Карабах, а Ереван и власть в Армении в целом. Но финансовых ресурсов у него для этого хватает, — считает Солонников.

Если Варданян пытается повторить путь бывших лидеров Армении Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна, то это «очень некрасивое повторение», отметил эксперт. В свое время армяне последовали за этими политиками, из-за которых возникли карабахский конфликт и многолетнее противостояние между Азербайджаном и Арменией.

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости Серж Саргсян

Есть такая хорошая фраза: история повторяется дважды — первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Сейчас мы видим фарс. Потому что не какой-то лидер Армении, не какой-то представитель национальной партии, а беглый российский олигарх, порвавший российский паспорт, приезжает в Карабах и пытается изобразить из себя местного патриота. Это реально фарс, — сказал Солонников.

Армянское население Карабаха сейчас держат «как заложников» и оно страдает в первую очередь из-за того, что конфликт не удается урегулировать окончательно, считает эксперт. По его мнению, Варданян ставит свои политические амбиции выше интересов карабахских армян.

Для армян, конечно же, было бы гораздо понятнее и спокойнее войти в состав Азербайджана, получить все гарантии безопасности. Всем известно, что Азербайджан — многонациональное государство, где себя комфортно чувствуют представители всех народов и конфессий. Но полноценному вливанию армянской диаспоры в культурную жизнь Азербайджана мешают такие политики, как Варданян. Будущее самих армян для них не интересно, — заключил эксперт.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости Ильхам Алиев и Владимир Путин

В свою очередь в Баку неоднократно заявляли, что единственный выход для карабахских армян — жизнь под флагом Азербайджана. На фоне напряженности в Карабахе из-за протеста экоактивистов МИД страны еще раз подтвердил это.

Как дальше будет развиваться ситуация — пока неизвестно. Но известно то, что азербайджанская сторона ведет переговоры вокруг разрешения кризиса с командованием российских миротворческих сил. И то, что в Карабахском регионе Азербайджана разговаривают не пушки, а люди —— важная заслуга Москвы, положивший конец кровопролитному конфликту в 2020 году.