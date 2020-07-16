Хорватия в нарушение рекомендации Еврокомиссии открыла въезд на свою территорию для туристов из третьих стран. Те, кто собирается отдохнуть на местных пляжах, должны предоставить результаты отрицательного теста на COVID-19. Кроме того, как стало известно NEWS.ru, въехать в страну смогут только те, у кого уже есть хорватская или шенгенская виза.

Европейские лидеры 30 июня согласовали список безопасных стран, для которых ЕС открыл свои границы, и Россия в него не вошла. Но документ являлся лишь рекомендацией для государств-членов, поэтому зависимая от туризма Хорватия решила утвердить собственные правила. На сайте МВД страны появилась информация о том, что граждане третьих стран могут въехать на её территорию с целью туризма, но на определённых условиях.

Путешествующим с этими целями не нужно проходить карантин/cамоизоляцию, если они предоставят негативный результат ПЦР-теста на SARS-Cov-2, который был сделан не раньше 48 часов до времени пересечения границы (отсчёт начинается с момента взятия мазка и заканчивается временем пересечения границы), — уточняется на сайте ведомства.

Если же граждане третьих стран не покажут результаты теста на границе, им предстоит пройти исследование на коронавирус за свой счёт на территории Хорватии или отсидеть 14 дней в самоизоляции. При этом отмечается, что туристов пустят в страну даже без бумаги о прохождении тестирования, лишь бы у них был обратный билет и подтверждение брони в гостинице. МВД не уточняет, на каком языке должны быть предоставлены документы о прохождении тестирования. Но будет нелишним заручиться нотариально заверенным переводом справки хотя бы на английский, чтобы избежать недопонимания на границе.

Günter Flegar/imageBROKER.com/Global Look Press

Таким образом, Хорватия стала первой страной ЕС, которая открылась для российских туристов. Однако посетить её смогут только те, у кого уже есть шенгенская, хорватская визы или недвижимость в стране. На запрос NEWS.ru посольство Хорватии в Москве ответило, что консульский отдел пока не выдаёт новых виз.

Информируем вас о том, что дипломатические миссии Хорватии по всему миру (включая Российскую Федерацию) не обрабатывают заявки на визы от граждан третьих стран (включая Российскую Федерацию), — уточнили в диппредставительстве.

Консульство также назвало исключения из этого правила. Хорватскую визу могут выдать лицам, направляющимся в республику на лечение (при наличии приглашения из хорватского госпиталя), медицинским работникам, супругам и детям граждан Хорватии, дальнобойщикам, дипломатам и персоналу международных организаций, транзитным пассажирам, а также владельцам недвижимости или яхт, находящихся в республике. В двух последних случаях в консульство необходимо предоставить документы, доказывающие владение собственностью.

Ранее замминистра туризма Хорватии Тончи Главина отмечал в интервью NEWS.ru, что большинство туристов въезжают в его страну по шенгенским визам, так как виза, выданная Хорватией, позволяет поехать только в саму Хорватию, а также в Болгарию, Румынию и на Кипр. Однако в течение полутора-двух лет республика планирует войти в Шенгенскую зону. До пандемии коронавируса Министерство туризма республики возлагало большие надежды на российских отдыхающих и даже обсуждало открытие дополнительных визовых центров в российских регионах.

На данный момент Россия не открыла прямое авиасообщение с Хорватией. 15 июля были запущены переговоры о возобновлении регулярных рейсов с безопасными странами, но пока неясно, войдёт ли балканская страна в их число. На данный момент в Хорватии зафиксировано 1200 активных случаев коронавируса, ежедневный прирост заболевших составляет около 120 человек.