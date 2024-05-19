Хиросима и Нагасаки осудили США за проведение ядерных испытаний

Власти японских городов Хиросима и Нагасаки, пострадавших от ядерных бомбардировок США в 1945 году, выразили протест американскому правительству из-за проведения субкритического эксперимента по контролю за состоянием ядерных боезарядов, сообщает телеканал NHK. Они заявили, что подобные испытания недопустимы ни при каких обстоятельствах.

Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это еще раз. Это испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах, — говорится в документе.

Заявление было направлено послу США в Японии Раму Эмануэлю, а также в администрацию американского президента Джо Байдена. Таким образом в Японии отреагировали на сообщение Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики о проведении 34-го «субкритического эксперимента». Уточнялось, что этим США не нарушали мораторий на ядерные испытания.

Ранее кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн высказалась о грядущих ядерных учениях в России, объявленных в ответ на провокационные высказывания политиков из Франции и Великобритании. Она назвала их совершенно обоснованными.