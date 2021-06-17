Хиромант рассказал о личности Байдена, рассмотрев его руку

https://static.news.ru/photo/e59d0eea-cf67-11eb-96c4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Хиромант Борис Акимов специально для NEWS.ru рассмотрел снимок ладони Байдена, сделанный во время рукопожатия с Путиным, и рассказал про личность американского президента.

У него достаточно интересная рука. У него длинная линия жизни и хороший фон Венеры — а это жизнь, энергия силы и так далее. Но у него была операция, аневризма, он был при смерти. Его линия удачи первая проявляется в 29 лет, он тогда становится сенатором. Но как только удача закончилась, он попал в аварию, у него погибли жена и дочь, и сам он еле выжил. А вторая линия удачи — она отходит от линии жизни. Но его счастье, что этот период был благополучным, потому что он мог бы в него погибнуть, — рассказал Акимов.

По его словам, у Байдена на руке также видна линия покровительства. Это говорит о том, что рядом с политиком всегда есть люди, которые ему помогают. Хиромант подчеркнул, что к главе Белого дома люди относятся всегда благосклонно, судьба его балует. Акимов обратил внимание, что по линии головы, которая пересекает ладонь посередине, есть изгиб, связанный с аневризмой. Линия сердца указывает, что он является семьянином-романтиком.

Человек твёрдых семейных ценностей, и ещё он говорит, что не пьет алкоголь, и я охотно этому верю, потому что у него есть потенциальная зависимость от алкоголя. Но благодаря тому, что он не пьет, ему пока ничего не грозит, — пояснил хиромант.

Саммит между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом прошёл 16 июня в Женеве. Сначала переговоры стартовали в узком составе, а затем после перерыва встреча продолжилась в расширенном формате. Российский лидер заявил, что на переговорах не было никакой враждебности.