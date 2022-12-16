Хакеры из Killnet взломали сайт ФБР Хакеры из группировки Killnet взломали сайт ФБР

Фото: IMAGO/Frank Peters/Global Look Press

Хакеры из группировки Killnet взломали сайт Федерального бюро расследований США. В результате взлома в руки хакеров попали данные более десяти тысяч сотрудников Бюро, сообщается в Telegram-канале Killnet.

HACKED FBI. Перехвачен траф 10210 сотрудников ФБР. Все пароли от интернет-магазинов до медицинских карт приема, google и apple-аккаунты в нашем распоряжении, — утверждают взломщики.

Они также разместили запись того, как входили в систему ФБР. По их словам, полученные при взломе сайта ФБР пароли подошли для входа в сетевую инфраструктуру Пентагона. Хакеры также обратили внимание на то, что новость о взломе стремительно распространяется в американском сегменте Twitter.

В Твиттере начинается волна новостей о взломе. Но самое прекрасное, что людям нравится эта новость, — считают в Killnet.

Ранее российский хакер, который называет себя Джокером ДНР, заявил, что взломал программу управления войсками ВСУ, созданную в США. Хакер указал, что ВСУ хвастались иностранным ПО и смеялись над донецкими военнослужащими за использование бумажных карт, что стало одной из причин взлома.