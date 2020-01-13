Украина заняла четвёртое место по уровню безработицы в Европе по итогам прошлого года. Уровень безработицы среди жителей в возрасте от 15 до 30 лет составил 7,3%.

Выше только уровень безработицы во Франции — 8,3%, в Италии — 9,1%, в Испании — 13,9%. Данные приведены в брошюре «Обзор рынка труда», выпущенной Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства Украины....