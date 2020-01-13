Делегация во главе с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром покинула Москву. При этом фельдмаршал так и не поставил подпись под соглашением о перемирии с главой правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджем.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что на встрече в Москве 13 января Сарадж подписал соглашение о режиме тишины, а Хафтар взял время для раздумий до утра 14 января. Военачальник не раз проявлял характер, когда речь заходила о примирении с ПНС.
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