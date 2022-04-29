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H&M опроверг слухи об открытии магазинов на территории России

Крупнейшая розничная сеть по торговле одеждой H&M / Фото ﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Торговые точки шведского производителя одежды Hennes & Mauritz (H&M) на территории России останутся закрытыми, пишет ТАСС. В пресс-службе компании опровергли слухи, что в мае россияне вновь смогут покупать одежду в магазинах сети. Ранее 2 марта компания приняла решение о выходе с российского рынка на фоне начала военной спецоперации на Украине. Уже 3 марта в стране закрылись все магазины шведского бренда.

Магазины H&M Group в России остаются временно закрытыми с 3 марта 2022 года, — заявили в пресс-службе компании.

С начала крупнейшего санкционного давления Запада на Россию приостановить деятельность в России и Белоруссии решила IKEA. Кроме того, заморозила продажи на территории РФ крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие компании.

В ответ на санкции зарубежных брендов, в марте Правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.