Гулявшая с теленком американка готова отсидеть пять лет ради полицейского

Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Алисия Дэй

Американка Алисия Дэй, которой запрещено посещать Россию в течение 40 лет из-за прогулки с теленком на Красной площади, намерена обжаловать приговор из-за любви. Активистка рассказала NEWS.ru, что познакомилась в СИЗО с полицейским, ради которого готова отправиться в тюрьму на пять лет.

По словам американки, после того как ее отправили в СИЗО на 15 суток, она была готова сдаться, однако во время своего заключения познакомилась с полицейским.

Он мне показал, что я могу улыбаться после всего этого. <…> Я ему написала, когда вышла. Я написала: «Давай встретимся». Мы встречались, на самом деле, два раза. Он такой искренний человек, который уважает людей и ценит людей, — сказала Дэй.

Девушка отметила, что влюбленность придает ей сил, так что она решила обжаловать приговор. По словам активистки, она готова отправиться в тюрьму на пять лет, если после этого ей позволят остаться в России.

Когда вышла, я написала защитнику, что я хочу оспорить это дело. Я не шучу, они могут посадить меня на пять лет, чтобы я могла вернуться. Они могут меня посадить сразу, чтобы не было этих 40 лет, — сказала Дэй.

Американку задержали в начале февраля за выгул на Красной площади теленка, которого она купила через Avito. Во время прогулки активистка скандировала лозунг «Животные — не еда».

Как писала газета Daily Mail, в 2019 году Дэй спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, после чего привезла ее жить домой в маленькую квартиру в столице Великобритании. Также она выгуливала барана на улицах Варшавы.