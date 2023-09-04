GT: российская армия готова к затяжному конфликту с Украиной

Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России готовы к затяжным боям в зоне специальной военной операции, заявил директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times. По его словам, западные кураторы Киева не могу скрыть своего недовольства по поводу происходящего.

Российские войска заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение. Они создали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра для нанесения ударов по украинским сухопутным войскам, — сказал Сяолинь.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в течение трех месяцев докладывают о больших потерях ВСУ в зоне конфликта. В результате контрнаступления не удалось захватить ни одного стратегически важного объекта, при этом было потеряно около 30% «натовской» техники, отметил Сяолинь.

Ранее обозреватель итальянского издания Sussidiario Джанандреа Гайани заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по выводу российских войск из Крыма без военных столкновений нереалистичен. По его мнению, текущая ситуация не располагает к подобным событиям, так как украинские силы не находятся на этапе наступления и не контролируют территории к северу от Крыма.