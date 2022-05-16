Группа украинских военных вышла из «Азовстали» с белым флагом

Вид на завод «Азовсталь» / Фото Петр Ковалев/ТАСС

В Мариуполе группа украинских военных из десяти человек вышла с завода «Азовсталь». Очевидцы сообщают, что в руках бойцы держат белый флаг.

Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами, додавливаем-таки, — сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Ходаковский участвует в блокировке выходов бойцов «Азова». Целью операции является локализация противника в зоне основных цехов, по которым наносит удары авиация. Ходаковский отмечал, что пока у противника есть возможность для маневра даже в узкой полосе вокруг завода — у него есть шанс уходить от атак, «эффективных в отношении сконцентрированного, а не „размазанного“ противника».

Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук сообщила, что Киев хочет подписать документ, регламентирующий прохождение эвакуации с территории «Азовстали». По её словам, стороны начали новый раунд переговоров вокруг процедуры эвакуации, посредником в данном процессе выступит Турция.