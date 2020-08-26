Греция: турецкая сторона мешала спасать тонувших людей в Эгейском море

https://static.news.ru/photo/f1ed8354-e7a6-11ea-b191-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nektaria Balomatini/Global Look Press

Сотрудники береговой охраны Греции пожаловались на турецких коллег. По их словам, представители Анкары мешали поиску и спасению тонувших людей в Эгейском море. Масштабная операция идёт с вечера 25 августа в районе 21 морской мили к западу от острова Халки в международных водах, в пределах зоны ответственности Афин.

В ходе поисково-спасательной операции указанный район пришли два пограничных катера Турции. Они не особо помогали и не сообщили о своём присутствии координаторам операции в поисково-спасательном центре. Они постоянно просили находящиеся в этом районе корабли уйти, — заявили в Береговой охране Греции.

Единый координационный центр поисково-спасательный Береговой охраны Греции получил сообщение о находящемся в затруднительном положении судне, на борту которого находились иностранцы, после чего ведомство мобилизовало четыре патрульных катера и спасательный корабль, корабль ВМС и пять торговых судов, вертолёт ВВС и вертолет ВМС, пишет РИА Новости.

На данный момент удалось спасти 96 граждан иностранных государств. Пять из них доставили в префектуру Карпатос, 72 — в префектуру Родос, ещё 19 приняла береговая охрана Турции <...> Данный инцидент является одним из крупнейших и наиболее успешных поисково-спасательных рейдов в акватории Эгейского моря, — передаёт греческое ведомство.

По мнению Береговой охраны Греции, в Турции действуют преступные группировки, промышляющие перевозкой больших партий мигрантов. В незаконном промысле злоумышленники, по версии Афин, используют яхты, парусные лодки. Бандиты преследуют одну цель — рассредоточить переселенцев по всей Европе и высаживать их, главным образом, на юге Италии.

Накануне Турция выступила с осуждением в адрес Греции за проведение Афинами с 25 по 27 августа в акватории Средиземного моря воздушно-морских учений с использованием настоящих боеприпасов в ответ на продление Анкарой уведомления NAVTEX, изданного для сейсморазведки турецкого исследовательского судна Oruc Reis.

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Анкары и Афин. Греция обратилась к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.

Ранее Турция обнаружила в Чёрном море крупное месторождение природного газа. Турецкий лидер заявил, что это «событие исторического масштаба». Открытие было совершено буровым судном. Поставки этого газа планируется начать к 2023 году, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез, писал NEWS.ru.