Анкара осудила военные учения Греции в Средиземном море

https://static.news.ru/photo/4dc82504-e62a-11ea-9b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy /Global Look Press

Турция 24 августа выступила с осуждением в адрес Греции за проведение Афинами с 25 по 27 августа в акватории Средиземного моря воздушно-морских учений с использованием настоящих боеприпасов в ответ на продление Анкарой уведомления NAVTEX, изданное для сейсморазведки турецкого исследовательского судна Oruc Reis.

По мнению министра обороны Турции Хулуси Акара, действия Греции не соответствуют добрососедским отношениям двух стран и нормам судоходства. Он добавил, что политика Афин «повышает напряжённость» в регионе, передаёт официальный сайт Минобороны Турции.

Анкара пролонгировала 23 августа до 27 августа срок пребывания Oruc Reis в Средиземном море. Греция расценила это как новую провокацию Турции.

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Анкары и Афин. Греция обратилась к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается сворачивать геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на угрозу санкций. С предложением о санкциях в отношении Турции выступили американские политики.

Ранее Турция обнаружила в Чёрном море крупное месторождение природного газа. Турецкий лидер заявил, что это «событие исторического масштаба». Открытие было совершено буровым судном. Поставки этого газа планируется начать к 2023 году, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез, писал NEWS.ru.