Греция больше не будет поставлять оружие Украине

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Украине требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия обязательств по выплатам соцпомощи и зарплат. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время её визита в Киев. Его слова передаёт агентство Bloomberg.

Украине требуется $7 млрд в месяц в виде срочной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат, заявил президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она...