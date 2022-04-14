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Мир

Греция больше не будет поставлять оружие Украине

Глава Минобороны Греции заявил, что страна больше не будет поставлять оружие Украине
15:07, 14 апреля 2022
Греция больше не будет поставлять оружие Украине Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос Фото: Giannis Panagopoulos via imago-images.de/Global Look Press
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Власти Греции не планируют отправлять больше военной техники на Украину, заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос. По его словам, которые приводит издание Euractiv, защита территории Греции не должна быть ослаблена из-за отправки за рубеж большего количества оружия.

Защитное оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Речи не может быть об отправке большего количества, — сказал он.

Правительство Греции уже направило на Украину два транспортных самолёта C-130, загруженных военной помощью — автоматами Калашникова и переносными ракетными установками.

Согласно опросу, проведённому MEGA TV, 66% греков выступают против отправки военной техники на Украину, а только 29% поддерживают действия правительства в отношении Украины.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что достигли предела в поставках оружия Украине. Глава ведомства Кристине Ламбрехт указала, что немецкие военнослужащие сами должны быть в состоянии обеспечивать свою безопасность и безопасность своей страны.

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