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В Минобороны ФРГ заявили, что достигли предела в поставках оружия Украине

12:44, 09 апреля 2022
В Минобороны ФРГ заявили, что достигли предела в поставках оружия Украине Кристине Ламбрехт Фото: IMAGO/Christian Thiel/Global Look Press
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Вооружённые силы Германии достигли предела в плане поставок оружия украинской стороне из запасов бундесвера, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью газете Augsburger Allgemeine. По её словам, немецкие военнослужащие сами должны быть в состоянии обеспечивать свою безопасность и безопасность своей страны.

Нужно честно сказать, что мы достигли предела в плане поставок из запасов бундесвера, сказала министр.

Она отметила, что это не значит, что Германия больше ничего не может сделать для помощи Украине в сфере поставок вооружения. Ламбрехт пояснила, что Украина на выделенные Евросоюзом деньги может закупать новое оружие напрямую у оборонных концернов Германии.

Ранее Шольц заявил в бундестаге, что Германия будет поставлять Украине всё оружие, которое «имеет смысл поставлять», однако, по его словам, партнёры НАТО не намерены становиться стороной конфликта. Он отметил: все поставки оружия из актуальных запасов бундесвера согласуются с союзниками.

При этом издание Politico писало, что канцлер ФРГ постоянно откладывает решение о поставках современных танков Украине. По словам автора материала, на фоне этой ситуации на Шольца оказывают давление некоторые высокопоставленные члены правительства.

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