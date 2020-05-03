Граждане Греции с 4 мая будут выходить из дома без ограничений

https://static.news.ru/photo/6da0dc48-8d6c-11ea-a685-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marios Lolos/XinHua/Global Look Press

В Греции снимаются ограничения по выходу из дома граждан. Об этом заявил заместитель министра по делам защиты граждан страны Никос Хардалиас.

Отмечается, что граждане Греции с 4 мая смогут выходить из дома без необходимости заполнения особых форм в интернете и отправки СМС на специальный номер. При этом они должны будут вести себя ответственно, соблюдая все меры предосторожности.

Я призываю придерживаться защитных мер на новом этапе, который начнётся с понедельника: это мытье рук, поддержание безопасной социальной дистанции между людьми, защитные маски, — цитирует ТАСС Хардалиаса.

Он добавил, что с этого же дня ношение защитной маски в общественном транспорте станет обязательным. Также её нужно будет одевать персоналу супермаркетов, салонов красоты, парикмахерских, диагностических лабораторий, больниц, центров красоты и эстетики.

Остаются запрещенными некоторые виды социального времяпрепровождения, как, например, занятия йогой, пилатесом, спортивные тренировки, а также массаж.

Как писал NEWS.ru, Афины предложили ввести своеобразные «паспорта здоровья» — сертификаты о прохождении теста на коронавирус. По мнению греческого Минтуризма, они позволят организовать безопасные въезд и выезд путешественников.