https://static.news.ru/photo/672607b4-de4c-11e9-8345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com

Госдеп сделал заявление, согласно которому США стремятся к «всеобъемлющим» переговорам с Ираном. Темой их должны стать и ядерная сделка, и ракетная программа, и антитеррор.

О позиции американских властей относительно Ирана рассказал спецпредставитель Штатов по ближневосточной стране Брайан Хук. Заявление прозвучало во время его выступления в неправительственной организации «Азиатское общество» в Нью-Йорке.

Соединённые Штаты хотят всестороннего диалога с Ираном, который включил бы в себя ядерную сделку, ракетную программу и поддержку терроризма, — цитирует Хука ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что встреча представителей Ирана и США возможна в формате «5+1», но никак не на двусторонней основе. Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, иранская сторона не получала каких-либо запросов на встречу лидеров Хасана Рухани и Дональда Трампа.