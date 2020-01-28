В ноябре 2019 года 46% жителей Украины заявили, что в Донбассе большинство культурного продукта, включая книги, фильмы, сериалы и СМИ, должно быть исключительно на украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Кроме того, 41,9% респондентов считают, что создание русскоязычного телеканала поспособствует интеграции неподконтрольных Киеву территорий.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Харькове группа радикальных националистов сорвала митинг против дискриминации русского языка на Украине. Участники акции призывали украинские власти сохранить за жителями региона право на использование русского языка, а также не допустить подписания закона о среднем образовании, который заставляет образовательные учреждения вести уроки только на украинском языке.