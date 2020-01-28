https://static.news.ru/photo/cf0eabf5-a54a-4d09-923e-a068847820fb_660.jpg Фото: pixabay.com

Корпорация Google опубликовала статистику запросов жителей Украины. Большинство юзеров использовали русский язык (76%) с 2005 года. Украинский предпочли 10,1% граждан. Английский — 13,5%.

Инфографику опубликовал на своей странице в Twitter бывший премьер Украины Николай Азаров.

Количество поисковых запросов на русском языке в два с лишним раза превышает число поисковых запросов на украинском, — цитирует политика «Царьград».

В ноябре 2019 года 46% жителей Украины заявили, что в Донбассе большинство культурного продукта, включая книги, фильмы, сериалы и СМИ, должно быть исключительно на украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Кроме того, 41,9% респондентов считают, что создание русскоязычного телеканала поспособствует интеграции неподконтрольных Киеву территорий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Харькове группа радикальных националистов сорвала митинг против дискриминации русского языка на Украине. Участники акции призывали украинские власти сохранить за жителями региона право на использование русского языка, а также не допустить подписания закона о среднем образовании, который заставляет образовательные учреждения вести уроки только на украинском языке.