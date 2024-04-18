Google начала увольнять сотрудников, протестующих против сделок с Израилем NYP: Google уволила 28 сотрудников после забастовок из-за сделок с Израилем

Фото: Jorge Gil/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская корпорация Google уволила 28 человек, которые вышли на 10-часовую забастовку из-за сотрудничества компании с Израилем, сообщила газета New York Post. По словам представителя компании, поведение работников было «совершенно неприемлемым», а их действия являлись нарушением политики компании.

Google уволила 28 сотрудников за участие в 10-часовой сидячей забастовке в офисах поискового гиганта в Нью-Йорке и Саннивейле, штат Калифорния, в знак протеста против деловых связей компании с правительством Израиля, — говорится в публикации.

Протестующие пытались добиться ликвидации контракта «Проект Нимбус» стоимостью $1,2 млрд. В рамках данной сделки Google предоставляет правительству и вооруженным силам Израиля услуги облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Грузию тем временем охватили протесты из-за закона об иностранных агентах. Оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум. Протестующие дали властям час, чтобы они отозвали соответствующий законопроект.