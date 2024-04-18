Митингующие против закона об иноагентах в Грузии поставили ультиматум Митингующие в Грузии потребовали в течение часа отозвать закон об иноагентах

Фото: NEWS.ru

Грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум, заявил со сцены поэт Рати Амаглобели. Протестующие дали властям час, чтобы они отозвали законопроект об иноагентах, передает «360».

Мы будем ждать в течение одного часа политического заявления «Грузинской мечты» о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство, — подчеркнул поэт.

Накануне спецназ МВД Грузии приступил к разгону митингующих против закона об иноагентах у служебного входа в парламент, силовики также применили слезоточивый газ. У парламента, как уточнялось, собрались лидеры оппозиции, в частности, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Корреспондент NEWS.ru рассказал, что люди разошлись, но большая группа осталась у здания парламента.

Ранее стало известно, что в Тбилиси перед парламентом Грузии сотни протестующих выступают против введения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Журналист NEWS.ru утверждал, что митингующие держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписями о неприемлемости инициативы.