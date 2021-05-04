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Украинок задержали в Турции после «голой» фотосессии на яхте

11:39, 05 мая 2021
Фото: unsplash.com

Нескольких украинок задержали в Турции после того, как они устроили «голую» фотосессию на яхте. Об этом сообщает Pavlovsky.News.

Обнажённых девушек во время сессии сфотографировали с другой яхты. Позднее снимки попали в Сеть, из-за чего на них обратила внимание полиция Турции. В результате девушек задержали.

Одна из участниц ню-фотосессии рассказала, что им пришлось провести весь день на допросах. Тем не менее девушек отпустили восвояси.

Если вы хотите сделать «обнажённые» фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию, — посоветовала одна из задержанных.

5 апреля полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перформанса.

Порнорежиссёр по прозвищу Боб Джек рассказал, что эротическую фотосессию на балконе небоскрёба в Дубае организовал украинский бизнесмен с американским гражданством, миллионер Виталий Гречин. Съёмка не предназначалась для рекламы израильского порносайта. Дамы фотографировались обнажёнными, чтобы порадовать пикантными снимками бизнесмена.

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