Украинок задержали в Турции после «голой» фотосессии на яхте

https://static.news.ru/photo/cd472b22-ad80-11eb-8fd2-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Нескольких украинок задержали в Турции после того, как они устроили «голую» фотосессию на яхте. Об этом сообщает Pavlovsky.News.

Обнажённых девушек во время сессии сфотографировали с другой яхты. Позднее снимки попали в Сеть, из-за чего на них обратила внимание полиция Турции. В результате девушек задержали.

Одна из участниц ню-фотосессии рассказала, что им пришлось провести весь день на допросах. Тем не менее девушек отпустили восвояси.

Если вы хотите сделать «обнажённые» фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию, — посоветовала одна из задержанных.

5 апреля полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перформанса.

Порнорежиссёр по прозвищу Боб Джек рассказал , что эротическую фотосессию на балконе небоскрёба в Дубае организовал украинский бизнесмен с американским гражданством, миллионер Виталий Гречин. Съёмка не предназначалась для рекламы израильского порносайта. Дамы фотографировались обнажёнными, чтобы порадовать пикантными снимками бизнесмена.