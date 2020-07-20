«Глазки бегают»: Соловьёв оценил извинения Зеленского перед Кадыровым

https://static.news.ru/photo/5be1c990-c985-11ea-a2bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Телеведущий Владимир Соловьёв критично оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского во время интервью, в ходе которого ему пришлось извиняться перед Кадыровым.

Конфликтная ситуация возникла во времена, когда Зеленский ещё выступал в шоу «Чисто News». В одном из его выпусков был показан сюжет, который мог оскорбить мусульманский мир. Зеленскому пришлось принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову от имени всей съёмочной группы.

Полтора года назад в интервью с Дмитрием Гордоном президенту Украины напомнили эту ситуацию. Соловьёв обратил внимание на то, как нервно вёл себя Зеленский. Зацепила телеведущего и фраза Зеленского «я объясню тебе, Димочка, как это произошло».

И это «президент» страны: «Я объясню тебе, Димочка». Тьфу... Глазки бегают, и извинялся он, оказывается, не перед Кадыровым, а перед мусульманским миром, — цитирует Соловьёва издание «Дни 24».

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал отрывок из интервью Владимира Зеленского Дмитрию Гордону. Он потребовал подтвердить принесённые до этого извинения. По его словам, когда политик занял должность главы государства, он стал придумывать «новые версии извинений». Он попросил твёрдо определиться со своей позицией. Если Зеленский не подтвердит извинения, ему придётся ответить перед Кадыровым.