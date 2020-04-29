Первая за пять месяцев встреча в «нормандском формате» показала: договорённости лидеров Франции, Германии, России и Украины так и остались на бумаге. Продвижение есть лишь по одному из девяти пунктов. Стороны взяли месячный перерыв, чтобы затем вновь обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.

Встреча министров иностранных дел «нормандской четвёрки» проходила в нестандартном видеоформате, а для прессы были закрыты даже вступительные слова её участников. Сколько продолжались переговоры — неизвестно. Главы МИД должны были рассмотреть итоги «парижского саммита», прошедшего в декабре 2019 года, и обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

Изначально предполагалось, что в апреле Берлин примет лидеров четырёх стран: Германии, Франции, России и Украины — для очной встречи. В Москве такую возможность отвергли. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «ни о каком саммите не может быть и речи» из-за позиции Киева по выполнению парижских договорённостей. Также за несколько дней до видеоконференции министр признался, что не ожидает от неё какого-либо результата, но добавил, что встреча тем не менее важна.

Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита «нормандского формата» выполнено, да и то частично, только одно — имею в виду обмен удерживаемыми лицами. Состоялось в декабре и апреле два обмена, в ходе которых в общей сложности 230 человек были обменены между Киевом, Донецком и Луганском, — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров.

Ключевым вопросом, по его словам, остаётся предоставление Донбассу особого статуса и включение «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Также нерешённым остался вопрос разведения сил в трёх новых участках в Донбассе, который стороны должны были урегулировать до 30 марта. Вину за то, что ни один из участков так и не был согласован в рамках контактной группы, Лавров возложил на Киев.

Alexander Rekun/Global Look Press

Помимо обсуждения итогов последних пяти месяцев, министры обсуждали и то, какие шаги необходимо предпринять в дальнейшем. Отвечая на вопрос NEWS.ru, Лавров сказал, что в ходе видеоконференции речь шла и о новом обмене пленными. По его словам, надежда есть.

Сейчас идёт процесс выработки последовательности шагов. Минские договорённости предполагают обмен «всех на всех». В практическом плане выяснилось, что сначала нужно всех установить, прежде чем всех обменивать. Когда всех устанавливают, потом начинают выяснять, хочет ли каждый из установленных обмениваться, — подчеркнул министр.

Он отметил, что в курсе проблемы с допуском сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) к заключённым на территории ДНР и ЛНР, однако этот вопрос нужно решать напрямую с местными властями.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что министры также договорились о том, что контактная группа по урегулированию в Донбассе обсудит детали «всеобъемлющего прекращения огня» и определит его дату. Также он рассказал, что Лавров подробно изложил российскую позицию по созданию консультативного совета по Донбассу при контактной группе. Но, как подчеркнул Кулеба, эта идея не обсуждалась.

Украинский министр обозначил и проблему допуска сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территорию ДНР и ЛНР на фоне ситуации с распространением коронавируса. С ним согласился глава МИД Германии Хайко Маас. В Москве при этом отвергли обвинения в адрес самопровозглашённых республик.

Никакого блокирования доступа СММ ОБСЕ в Донбасс не существует, существует высосанная из пальца и грубо политизированная аргументация на эту тему, — сказал Лавров.

Несмотря на то что министры в ходе видеоконференции не достигли конкретных договорённостей, они условились провести новую встречу в режиме онлайн через четыре недели. По словам Мааса, это необходимо, чтобы вновь дать оценку того, как реализуются ранее достигнутые договорённости. Глава МИД Германии считает, что «мяч на стороне России и Украины в равной степени». Если Москва и Киев смогут внести свой вклад для продвижения в урегулировании конфликта, это позволит провести новую встречу на высшем уровне. Главным её условием должно стать достижение устойчивого перемирия.