Главы МИД России и Азербайджана обсудили платформу «3+3»

Министр иностранных дел Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которого были обсуждены перспективы развития платформы сотрудничества в формате «3+3». Об этом сообщается на официальном сайте МИД Азербайджана. Ранее данная тема также была затронута с турецкой стороной.

Министры, обменявшись мнениями о текущей ситуации в регионе, также подчеркнули важность развития платформы сотрудничества в формате «3+3», — говорится в сообщении.

Также в ходе беседы дипломаты обсудили реализацию трёхстороннего заявления по Карабаху и деятельность рабочей группы по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе.

Ранее лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе.

Также главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили перспективы запуска регионального механизма в формате «3+3» на Южном Кавказе. По информации МИД РФ, дипломаты в ходе беседы особое внимание уделили координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. В частности, была обсуждена возможность общих шагов по содействию боснийскому урегулированию.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.