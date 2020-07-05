Главком ВМС Украины связал отказ от крейсера с отсутствием у РФ авианосцев

https://static.news.ru/photo/f764bd8c-bf30-11ea-9e24-fa163e074e61_660.jpg Крейсер «Украина» Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командующий украинскими Военно-морскими силами (ВМС) контр-адмирал Алексей Неижпапа объяснил отказ Киева достраивать крейсер «Украина» тем, что у России нет авианосных соединений. По его словам, океанский корабль старого советского проекта задумывался как «убийца авианосцев», а его задачей должно было стать уничтожение авианосных ударных групп США.

У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока ещё нет... Поэтому «убийцы авианосцев» Украине не нужны, — цитирует контр-адмирала РИА Новости.

Неижпапа добавил, что крейсер «Украина» может быть только большой мишенью «и не более того».

Крейсер начали строить в 1984 году. Украина приостановила достройку корабля из-за отсутствия средств в 1996 году, а в 2017 году украинское Минобороны заявило, что ВМС крейсер не нужен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о готовности вверенного ему флота к войне с Россией, поскольку Киев намерен вернуть Крым. Неижпапа отметил, что конфликт может перейти в горячую фазу, когда Москва попытается восстановить Северо-Крымский канал на полуострове. В связи с этим в Киеве ожидают атаку российской армии на Херсонскую область.