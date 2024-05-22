Глава ВОЗ сообщил о резком росте сифилиса на двух континентах Гебрейесус: ВОЗ зафиксировала эпидемию ИППП в Африке и Америке

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Всемирная организация здравоохранения выражает обеспокоенность резким ростом в мире инфекций, передаваемых половым путем, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, количество новых случаев сифилиса среди людей в возрасте 15–49 лет выросло более чем на миллион за год. При этом резкий скачок зафиксирован в регионах Америки и Африки, добавил он.

Более миллиона человек ежедневно заражаются четырьмя ИППП — сифилисом, гонореей, хламидиозом и трихомониазом. Рост заболеваемости сифилисом вызывает серьезную обеспокоенность. У нас есть инструменты, необходимые для того, чтобы положить конец этим эпидемиям к 2030 году, — отметил Гебрейесус.

Вместе с этим в ВОЗ сообщили, что число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось, но незначительно — с 1,5 млн в 2020 году до 1,3 млн в 2022-м. Подчеркивается, что 19 стран смогли ликвидировать передачу ВИЧ и/или сифилиса от матери ребенку. Кроме того, во всем мире улучшились показатели диагностики и лечения гепатита B и C.

Ранее венеролог Александр Русин подтвердил, что во всем мире отмечается прирост числа ИППП. При этом он отметил, что наибольшая часть случаев гонореи, сифилиса и хламидиоза связаны с незащищенным оральным сексом.