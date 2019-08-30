https://static.news.ru/photo/502cda8c-cb1f-11e9-829e-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: president.gov.ua

Украина должна добиться мира в Донбассе и вернуть полуостров Крым в состав страны. Такую задачу поставил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщил новый министр иностранных дел государства Вадим Пристайко.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страна продолжит курс на вступление в Североатлантический альянс и евроинтеграцию.

Здесь всё достаточно понятно, есть домашняя работа, которую необходимо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной вытянутой руки, а точнее — одного политического решения, — заявил Пристайко во время выступления в парламенте 29 августа.

Министр напомнил, что Киеву необходимо ускорить экономический рост и социальное развитие, и предложил учиться у иностранных партнёров, писал News.ru.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение полуострова Крым в состав страны одной из главных целей Верховной рады девятого созыва. Он также призвал парламентариев к укреплению нацобороны и безопасности.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. Это произошло после проведённого на острове референдума. На нём за вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.