Глава МИД КНР заявил о готовности укреплять сотрудничество с Россией

Китай готов дальше укреплять сотрудничество с Россией, а также защищать международную справедливость, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По его словам, Пекин выступает за взаимодействие с Москвой по всей производственной цепочке в энергетике, сообщает РИА Новости.

Ван И сообщил, что Китай поддерживает Россию по переговорам с США и НАТО по безопасности. Также Пекин и Москва выступают против попыток создания враждебных лагерей и блокового противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Оба министра скоординировали позиции по Афганистану, Корейскому полуострову и Украине.

Стороны согласовали свои позиции по различным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ситуации на Украине, в Афганистане, на Корейском полуострове, а также по сотрудничеству в рамках БРИКС, — говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны подписали документ о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран.

4 февраля президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине. В делегацию войдут глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. После переговоров российский лидер посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.