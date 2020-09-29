Глава МИД Азербайджана: «Карабах — наша кровоточащая рана»

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов в эксклюзивном интервью NEWS.ru в Баку рассказал о видении руководством республики причин обострения ситуации в Нагорном Карабахе и о факторах, затрудняющих политический процесс урегулирования.

— Ситуация в Азербайджане на линии соприкосновения всегда достаточно напряжённая. Наличие иностранных вооружённых формирований на территории суверенного государства — факт из ряда вон выходящий, а, как известно, на протяжении почти 30 лет 20% территории Азербайджана находятся под оккупацией соседней Армении. Ереван периодически осуществляет разного рода военные провокации, и ранним утром 27 сентября была осуществлена очередная — с нанесением ударов по военным и гражданским объектам на линии соприкосновения. Было ранено 19 мирных жителей и шесть, к сожалению, убиты. Ситуация в плане потерь постоянно меняется.

NEWS.ru

Когда мы говорим о 20% оккупированной территории, то речь не только о территории Нагорного Карабаха, но и о семи близлежащих районах, на которых до оккупации в общей сложности проживало более 700 тысяч азербайджанцев. На этих территориях была произведена этническая чистка, сегодня там нет ни одного азербайджанца. Линия соприкосновения проходит по внешней границе данных районов, за ней с армянской стороны практически нет густонаселённых объектов, а с азербайджанской — находятся города, деревни и так далее. Армения всегда использует данный факт как дополнительный элемент нажима и шантажа, с нашей точки зрения это — военное преступление.

ВС Азербайджана открыли ответный огонь в качестве ответных мер. Основная цель контрнаступления — обезопасить мирное население и отбросить ВС Армении от непосредственной близости к населённым пунктам. Для наших военнослужащих целями являются исключительно военные объекты противника, был сделан призыв гражданским лицам находиться подальше от военных объектов, чтобы не подвергать свои жизни опасности.

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

— Вы считаете, что смысл постоянно повторяющихся военных провокаций заключается в отвлечении внимания граждан от внутриполитических проблем Армении?

— Безусловно, приход к власти нынешнего премьер-министра в 2018 году стал сопровождаться постоянными обещаниями населению Армении и, видимо, момент истины наступил — обещания надо выполнять. Мы не исключаем, что июльская провокация, которая была осуществлена на армяно-азербайджанской границе, преследовала цели вовлечения в конфликт других стран, отвлечения их от непосредственно переговорного процесса и армянского общества от внутренних проблем — с фокусом на внешней угрозе.

Для понимая ситуации показательна и публичная риторика военно-политического руководства Армении. Начиная с 2018 года армянская сторона сделала бесчисленное количество провокационных заявлений, которые наносят существенный, я бы даже сказал — непоправимый, урон политическому диалогу. Так, слова премьер-министра «Карабах — это Армения, и точка» стали беспрецедентным ударом по переговорному процессу. Особо отмечу, что за 30 лет ни один армянский лидер не позволял себе таких резких высказываний. Напомню и заявление министра обороны Армении, которое он сделал в 2019 году — задолго до последней эскалации: мол, у нас новая стратегия войны за новые территории, и обсуждать вопрос статуса в обмен на территории не собираемся. Это тоже по своей провокационной сущности беспрецедентное заявление. И мы призываем все стороны, страны-сопредседателей международных организаций давать должную оценку таким заявлениям и действиям, которые подрывают процесс мирного урегулирования.

NEWS.ru

— С учётом достаточно напряжённой обстановки видите ли вы возможности для возобновления процесса политических переговоров?

— Установление долгосрочного мира в непростом регионе — однозначно в интересах всех. Без урегулирования вопроса любое перемирие носит хрупкий характер, и нет никаких гарантий, что конфликт на каком-то этапе опять не возобновится. С точки зрения Азербайджана абсолютно ясно и очевидно, что Карабах — наша кровоточащая рана. 20% территорий под оккупацией — это фактор, который серьёзнейшим образом влиял и продолжает влиять на всю нашу современную историю, поскольку он привёл к появлению в общей сложности около миллиона беженцев, вынужденных переселенцев.

Джейхун Азиз оглы Байрамов и Сергей Лавров МИД России/flickr.com

На мой взгляд, и для самой Армении важно как можно раньше осознать, что данная территория сегодня — это серая зона на карте, что, естественно, тормозит развитие региона. С момента начала конфликта, если взять период после распада СССР, Армения потеряла треть своего населения, а армянское население Карабаха, по самым оптимистичным данным, до конфликта было как минимум в три раза больше, чем сегодня. Все должны отдавать себе отчёт, что без разрешения ситуации и нормального регионального международного сотрудничества обстановка будет перманентно обостряться и оборачиваться гибелью людей по обе стороны границы.

«Горячим головам», конечно, может казаться, что Армения находится в выигрышной ситуации, раз оккупировала и удерживает территории, провела там этническую чистку азербайджанцев. Можно этому радоваться, как делают некоторые, но всё-таки при трезвом взгляде на ситуацию очевидно — нормальным элементом армянской политики должна быть конструктивная позиция в переговорном процессе.