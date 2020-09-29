Глава МИД Азербайджана: «Карабах — наша кровоточащая рана»

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов в эксклюзивном интервью NEWS.ru в Баку рассказал о видении руководством республики причин обострения ситуации в Нагорном Карабахе и о факторах, затрудняющих политический процесс урегулирования.
— Ситуация в Азербайджане на линии соприкосновения всегда достаточно напряжённая. Наличие иностранных вооружённых формирований на территории суверенного государства — факт из ряда вон выходящий, а, как известно, на протяжении почти 30 лет 20% территории Азербайджана находятся под оккупацией соседней Армении. Ереван периодически осуществляет разного рода военные провокации, и ранним утром 27 сентября была осуществлена очередная — с нанесением ударов по военным и гражданским объектам на линии соприкосновения. Было ранено 19 мирных жителей и шесть, к сожалению, убиты. Ситуация в плане потерь постоянно меняется.
Когда мы говорим о 20% оккупированной территории, то речь не только о территории Нагорного Карабаха, но и о семи близлежащих районах, на которых до оккупации в общей сложности проживало более 700 тысяч азербайджанцев. На этих территориях была произведена этническая чистка, сегодня там нет ни одного азербайджанца. Линия соприкосновения проходит по внешней границе данных районов, за ней с армянской стороны практически нет густонаселённых объектов, а с азербайджанской — находятся города, деревни и так далее. Армения всегда использует данный факт как дополнительный элемент нажима и шантажа, с нашей точки зрения это — военное преступление.
ВС Азербайджана открыли ответный огонь в качестве ответных мер. Основная цель контрнаступления — обезопасить мирное население и отбросить ВС Армении от непосредственной близости к населённым пунктам. Для наших военнослужащих целями являются исключительно военные объекты противника, был сделан призыв гражданским лицам находиться подальше от военных объектов, чтобы не подвергать свои жизни опасности.
— Вы считаете, что смысл постоянно повторяющихся военных провокаций заключается в отвлечении внимания граждан от внутриполитических проблем Армении?
— Безусловно, приход к власти нынешнего премьер-министра в 2018 году стал сопровождаться постоянными обещаниями населению Армении и, видимо, момент истины наступил — обещания надо выполнять. Мы не исключаем, что июльская провокация, которая была осуществлена на армяно-азербайджанской границе, преследовала цели вовлечения в конфликт других стран, отвлечения их от непосредственно переговорного процесса и армянского общества от внутренних проблем — с фокусом на внешней угрозе.
Для понимая ситуации показательна и публичная риторика военно-политического руководства Армении. Начиная с 2018 года армянская сторона сделала бесчисленное количество провокационных заявлений, которые наносят существенный, я бы даже сказал — непоправимый, урон политическому диалогу. Так, слова премьер-министра «Карабах — это Армения, и точка» стали беспрецедентным ударом по переговорному процессу. Особо отмечу, что за 30 лет ни один армянский лидер не позволял себе таких резких высказываний. Напомню и заявление министра обороны Армении, которое он сделал в 2019 году — задолго до последней эскалации: мол, у нас новая стратегия войны за новые территории, и обсуждать вопрос статуса в обмен на территории не собираемся. Это тоже по своей провокационной сущности беспрецедентное заявление. И мы призываем все стороны, страны-сопредседателей международных организаций давать должную оценку таким заявлениям и действиям, которые подрывают процесс мирного урегулирования.
— С учётом достаточно напряжённой обстановки видите ли вы возможности для возобновления процесса политических переговоров?
— Установление долгосрочного мира в непростом регионе — однозначно в интересах всех. Без урегулирования вопроса любое перемирие носит хрупкий характер, и нет никаких гарантий, что конфликт на каком-то этапе опять не возобновится. С точки зрения Азербайджана абсолютно ясно и очевидно, что Карабах — наша кровоточащая рана. 20% территорий под оккупацией — это фактор, который серьёзнейшим образом влиял и продолжает влиять на всю нашу современную историю, поскольку он привёл к появлению в общей сложности около миллиона беженцев, вынужденных переселенцев.
На мой взгляд, и для самой Армении важно как можно раньше осознать, что данная территория сегодня — это серая зона на карте, что, естественно, тормозит развитие региона. С момента начала конфликта, если взять период после распада СССР, Армения потеряла треть своего населения, а армянское население Карабаха, по самым оптимистичным данным, до конфликта было как минимум в три раза больше, чем сегодня. Все должны отдавать себе отчёт, что без разрешения ситуации и нормального регионального международного сотрудничества обстановка будет перманентно обостряться и оборачиваться гибелью людей по обе стороны границы.
«Горячим головам», конечно, может казаться, что Армения находится в выигрышной ситуации, раз оккупировала и удерживает территории, провела там этническую чистку азербайджанцев. Можно этому радоваться, как делают некоторые, но всё-таки при трезвом взгляде на ситуацию очевидно — нормальным элементом армянской политики должна быть конструктивная позиция в переговорном процессе.
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