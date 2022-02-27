Глава крымских татар обратился к Кадырову

К главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой обратился лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Он призвал его не потерять из виду и принять меры по задержанию на Украине организаторов блокад Крыма. Умеров озвучил список фамилий тех, кто, по его мнению, несёт ответственность за водную, энергетическую и продуктовую блокады полуострова, пишут РИА Новости.

Хотел бы отдельно обратиться к главе Чечни Кадырову Рамзану Ахматовичу. Очень прошу не потерять из виду и принять меры по задержанию главных нацистов из числа сбежавших с Крыма в 2014 году представителей «Меджлиса» ( организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Рефата Чубарова, Ленура Ислямова, Мустафу Джемилева, Айдера Муждабаева, Эскендера Бариева, — сказал Умеров.

По его словам, эти люди являются главными виновниками и провокаторами, чьи действия привели к водной, энергетической и продуктовой блокаде Крыма.

Эти люди должны ответить перед судом, — подчеркнул Умеров.

Он также отметил, что крымские татары оказывают целиком и полностью поддержку решению президента РФ Владимира Путина по денацификации Украины.

Поводом для заявления послужили опубликованные ранее Кадыровым в своём Telegram-канале видео с военнослужащими из Чечни, которые участвуют в российской спецоперации по демилитаризации на Украине. По его словам, они «бескомпромиссные и универсальные». Он сравнил солдат с настоящими львами.