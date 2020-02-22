https://static.news.ru/photo/556747ee-5558-11ea-a530-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Liu Bin/Xinhua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил благодарственное письмо основателю компании Microsoft Биллу Гейтсу. Он поблагодарил его за выделение $100 млн долларов на поддержку борьбы с коронавирусом.

Фонд (Билла и Мелинды Гейтс. — прим. NEWS.ru) быстро присоединился к мировому сообществу и принял активное участие в глобальных мерах реагирования на вспышку, — говорится в тексте письма.

Китайский лидер поддержал сотрудничество организации с китайскими учреждениями, которое направлено на сохранение «здоровья и благосостояния всех», сообщает Xinhua News Agency.

Билл Гейтс сообщил 6 февраля лидеру КНР о выделении $100 млн из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Деньги будут направлены на разработку методов диагностики, лекарств и вакцин COVID-19.

NEWS.ru сообщал, что международная группа находящихся в КНР экспертов посетит 22 февраля город Ухань. Учёные уже поработали в Сычуане и Гуандуне, теперь они отправятся в эпицентр вспышки заболевания.