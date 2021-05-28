Гибридный штамм коронавируса обнаружили во Вьетнаме

https://static.news.ru/photo/c48c19e6-c042-11eb-9519-96000091f725_660.jpg Фото: Om1/Global Look Press

Во Вьетнаме учёные выявили новый вариант коронавируса с характеристиками британского и индийского штаммов. Об этом сообщает VnExpress со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространённых вариантов коронавируса: индийского и британского, — заявил глава Минздрава Вьетнама Нгуен Тхань Лонг.

Гибридный штамм уже признали более заразным, с высокой степенью распространения по воздуху. Именно этим объясняется причина стремительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Вьетнаме. В данный момент в стране зафиксированы семь штаммов COVID-19.

Ранее учёные обнаружили новый, ранее неизвестный штамм коронавируса в штате Западная Бенгалия (Индия). В его геноме есть сразу несколько мутаций, характерных для южноафриканской и британской версий SARS-CoV-2. Больше всего новый штамм напомнил те разновидности, что распространялись по миру в первую волну пандемии, однако в нём зафиксировано более десяти новых мутаций.