Германия по дипканалам пытается связаться с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Берлин по дипломатическим каналам пытается связаться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко для разрешения кризисной ситуации в стране. Об этом в понедельник, 17 августа, в телефонном разговоре информировала президента Литвы Гитанаса Науседу канцлер Германии Ангела Меркель.

Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся ситуации, — говорится в сообщении пресс-службы литовского лидера.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80 процентов. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская. Первые демонстрации подверглись жестокому разгону.

Светлана Тихановская шла на выборы как кандидат от объединённой оппозиции. Она баллотировалась вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. Её поддержали штабы выбывших из гонки основных конкурентов Лукашенко Виктора Бабарико (задержан), Валерия Цепкало (эмигрировал).

Вскоре после выборов Тихановская уехала в Литву (это произошло после многочасового разговора с высокопоставленными сотрудниками КГБ). Сегодня утром она опубликовала очередное видеообращение. Тихановская заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм и подготовилась к голосованию, итоги которого признает международное сообщество.

Ранее NEWS.ru писал, что в кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.