Генсек ООН заявил о возвращении ядерной угрозы

https://static.news.ru/photo/08f1d184-536f-11eb-8ed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/Global Look Press

Угроза ядерного распространения и конфронтации вновь вернулась, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания организации.

Геополитическая напряжённость нарастает. Угроза распространения ядерного оружия и конфронтация вернулись, — цитирует Гутерриша РИА Новости.

По его словам, мир стоит на пороге нового конфликта.

Первое заседание ГА ООН состоялась в Вестминстерском дворце в Лондоне 10 января 1946 года.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов назвал распространение военного противостояния на киберпространство и космос факторами, которые повышают риск вмешательства в системы управления и применения ядерного оружия. Он напомнил, что ядерное сдерживание является одним из основных элементов обеспечения военной безопасности России.

Как писал NEWS.ru, государства НАТО не согласились с Договором о запрещении ядерного оружия. В Альянсе уверены, что документ противоречит нынешней архитектуре разоружения. Однако члены Блока заявили о приверженности подобным технологиям и недопущению их распространения.