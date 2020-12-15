Государства НАТО не согласились с Договором о запрещении ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/14d92df2-3ed0-11eb-810f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Страны — участницы НАТО не согласились с положениями Договора о запрещении ядерного оружия. В Альянсе уверены, что документ противоречит нынешней архитектуре разоружения. Однако члены Блока заявили о приверженности подобным технологиям и недопущению их распространения.

В НАТО отметили, что существующий союз является оборонительным, главными задачами которого являются поддержание мира, предотвращение и сдерживание агрессии. Общество, в котором некоторые страны бросают вызов международному порядку, основанному на правилах, при этом обладают ядерным оружием, а НАТО — нет, не является более безопасным.

Мы по-прежнему отстаиваем конечную цель — создание мира без ядерного оружия в полном соответствии со всеми пунктами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая статью VI, всё более эффективным и поддающимся проверке образом, способствующим международной стабильности и основывающемся на принципе ненанесения ущерба безопасности для всех, — говорится в сообщении на официальном сайте НАТО.

В тексте подчёркивается, что участники Альянса не примут никаких аргументов в пользу того, что Договор о запрещении ядерного оружия отражает или каким-либо образом может способствовать развитию привычных международных норм. Кроме того, в НАТО считают, что соглашение не поменяет юридических обязательств союза в отношении подобных технологий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что НАТО была и остаётся региональным альянсом, но вызовы, с которыми она столкнулась, являются глобальными и всё более масштабными, что требует соответствующего подхода, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. РФ обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Чёрном море. Альянс расшатывает стабильность в регионе и может вбить клин между государствами-соседями, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.