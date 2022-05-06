Генсек ООН призвал вернуть на рынки удобрения из России Гутерреш призвал вернуть на мировые рынки удобрения из России, Белоруссии и Украины

Антониу Гутерриш / Фото Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо реинтегрировать в мировые рынки продукты и удобрения из России, Белоруссии и с Украины. Такой шаг позволит решить проблему продовольственной безопасности в мире, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Предметное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси в мировые рынки, — подчеркнул генсек ООН.

Гутерриш пообещал сделать всё, чтобы данные шаги были сделаны.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 августа ограничения на экспорт отдельных видов удобрений и предусмотреть возможность пролонгирования этой меры.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ранее включило российские минеральные удобрения в список жизненно необходимых продуктов.