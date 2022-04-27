Путин поручил продлить до 31 августа ограничения на экспорт удобрений

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 31 августа ограничения на экспорт отдельных видов удобрений и предусмотреть возможность пролонгирования этой меры. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу будет предоставлен до 31 мая, далее — ежеквартально.

Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного порядка (ежеквартально), — говорится в поручении.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ранее опубликовало новую генеральную лицензию, согласно которой российские минеральные удобрения включены в список жизненно необходимых продуктов наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

По мнению российских производителей, причиной такого решения стал общемировой дефицит удобрений, вызванный санкциями. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что позволит наладить традиционные схемы поставок. Из России Европа получает 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, треть фосфорных удобрений и 35% калия.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов пояснил, что российские удобрения играют крайне значимую роль в американском агросекторе, так как местное производство не может удовлетворить все потребности фермеров. По его словам, у США был выбор между массовыми демонстрациями фермеров и уступками в адрес импортёров удобрений из России.

Он также отметил, что в Вашингтоне задумались о том, чтобы отменить ввозные пошлины для поставщиков удобрений. По его мнению, из-за «безумных санкций» США и Европы в адрес России во всём мире возник искусственный дефицит удобрений и промышленный кризис. Хазанов подчеркнул, что из-за роста цен на газ производители аммиачных удобрений в Европе вынуждены поднимать цены на свою продукцию.