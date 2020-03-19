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Необходимо остановить распространение ложной информации о COVID-19, которая стала всё чаще распространяться в соцсетях по всему миру с целью запугивания людей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Важно не забывать о потребности людей в ощущении солидарности. Важно бороться с фейковыми новостями, с пытающимися посеять страх кампаниями, — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Гутерриш отметил важность введения ограничений на передвижения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, так как они сдерживают распространение болезни.

Как писал NEWS.ru, ранее МВД РФ призвал граждан не реагировать на фейковые новости о распространении COVID-19 в регионах России. Появление недостоверных сведений участилось в социальных сетях и мессенджерах.