Генконсульство РФ обратилось в Госдеп за объяснениями по делу о контрабанде

https://static.news.ru/photo/46373204-1301-11eb-b9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gryffindor/wikimedia.org

Генеральное консульство России в Нью-Йорке обратилось в Госдепартамент США с просьбой уточнить, есть ли среди задержанных по делу о контрабанде электронной аппаратуры из Соединённых Штатов в РФ российские граждане.

Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский. По предварительным данным, полученным дипломатами, среди задержанных есть один россиянин. Никаких официальных уведомлений от американских властей по этому вопросу пока не поступало.

Власти Соединённых Штатов предъявили группе из 10 человек обвинения в контрабанде из Америки в Россию электронной аппаратуры на $50 млн в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками «Аэрофлота». По данным прокуратуры США, обвиняемые действовали в составе международной контрабандистской сети и использовали курьеров, чтобы обойти законы и правила в области экспорта таких товаров, как смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad и смарт-часы Apple Watch. Одни члены группы якобы скупали устройства, в том числе краденые, а другие расплачивались с ними деньгами, которые везли курьеры под видом авиапассажиров. Эти же курьеры забирали товар и затем увозили его в РФ. 19 октября прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила, что семерых обвиняемых отправили под арест.

Как передавал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Аэрофлот» имеет все возможности для того, чтобы ответить на обвинения в причастности к контрабанде.