Генконсульство РФ обратилось в Госдеп за объяснениями по делу о контрабанде

Генеральное консульство России в Нью-Йорке обратилось в Госдепартамент США с просьбой уточнить, есть ли среди задержанных по делу о контрабанде электронной аппаратуры из Соединённых Штатов в РФ российские граждане.
Об этом ТАСС
Власти Соединённых Штатов предъявили группе из 10 человек обвинения в контрабанде из Америки в Россию электронной аппаратуры на $50 млн в сговоре с бывшими и действующими сотрудниками «Аэрофлота». По данным прокуратуры США, обвиняемые действовали в составе международной контрабандистской сети и использовали курьеров, чтобы обойти законы и правила в области экспорта таких товаров, как смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad и смарт-часы Apple Watch. Одни члены группы якобы скупали устройства, в том числе краденые, а другие расплачивались с ними деньгами, которые везли курьеры под видом авиапассажиров. Эти же курьеры забирали товар и затем увозили его в РФ. 19 октября прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила, что семерых обвиняемых отправили под арест.
Как передавал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «Аэрофлот» имеет все возможности для того, чтобы ответить на обвинения в причастности к контрабанде.