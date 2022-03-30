Генерал оценил вероятность военного столкновения России с силами НАТО

Военного столкновения России с силами НАТО не будет, заявил депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов «Парламентской газете». Он объяснил это тем, что Альянс — «трусливая организация», которая не поддержала ни просьбу президента Украины Владимира Зеленского, ни инициативу Польши.

Как показал последний саммит НАТО, это трусливая организация. И как ни стонал военный преступник Зеленский, небо над Украиной не закрыли, инициативу поляков, которые изображали готовность присоединить к себе области западной Украины, о вводе миротворческого контингента не поддержали. Поэтому на сегодня прямой вооружённый конфликт с НАТО России не грозит, — сказал Шаманов.

Он добавил, что российская армия после модернизации гарантированно защищает территорию и воздушное пространство своей страны, а возможные агрессоры получат достойный ответ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Москве отслеживают сообщения лидеров стран НАТО о поставках самолётов и систем ПВО на Украину и намерены адекватно отреагировать на возможную реализацию этих планов. Министр подчеркнул, что поставки оружия Украине Западом безответственны, а его бесконтрольная раздача может создать угрозу для стран Европы.