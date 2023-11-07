Генерал объяснил, почему руководство Украины хочет уволить Залужного Генерал Соболев: главкома ВСУ Залужного могут уволить из-за неудач на фронте

Фото: МО Украины

Валерий Залужный

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного могут уволить из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он не исключил, что отставку Залужного продавили западные партнеры Киева, посчитавшие главкома ВСУ ответственным за неудачи украинской армии.

Не думаю, что Залужный такая уж ценная фигура для ВСУ, чтобы с его увольнением что-то поменялось. Даже если его в итоге решат убрать, на ход СВО такое решение точно не повлияет. За неудачи на фронте и провал контрнаступления должен же кто-то отвечать. Возможно, на Западе полагают, что продвижений нет из-за главнокомандующих, поэтому приняли решение сменить Залужного на кого-то другого. Я говорю про Запад, потому что именно там сейчас принимаются все решения касательно ситуации на Украине, — указал Соболев.

Генерал также признался, что не знает, кто бы мог сменить Залужного во главе командования ВСУ. По его словам, потенциальные кандидаты либо уволились, либо выехали в Россию.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил со ссылкой на «достоверный источник», что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил президенту страны Владимиру Зеленскому уволить Залужного. Нардеп не исключил, что это «элемент давления и шантажа». Позднее советник офиса президента Украины опроверг эти сведения.