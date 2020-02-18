Ашраф Гани обеспечил себе второй срок в качестве президента Афганистана. Официальные итоги выборов главы государства подвела Независимая избирательная комиссия.
Как сообщила её глава Хава Алам Нуристани, согласно окончательным результатам подсчёта голосов Гани одержал победу на выборах, состоявшихся 28 сентября 2019 года.
NEWS.ru писал, что о предварительной победе действующего лидера государства афганские СМИ заявили в конце 2019 года. После этого ведущая партия Афганистана «Исламское общество», поддержавшая на выборах премьер-министра Абдуллу Абдуллу, обвинила Независимую избирательную комиссию в нарушении закона и подделке результатов голосования.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен