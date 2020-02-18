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Природные катаклизмы могут привести к мощнейшему экономическому кризису, если на обращать на них внимания. Об этом заявил профессор экономики из Калифорнийского университета Пол Гриффин.

Лесные пожары, наводнения, засухи и другие катаклизмы способны повлиять на глобальную экономику, вызвав кризис. Чтобы избежать этого, рынку нужно закладывать такие риски в стоимость ценных бумаг, пишет учёный в журнале...