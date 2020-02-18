Ашраф Гани Ашраф Гани Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Ашраф Гани обеспечил себе второй срок в качестве президента Афганистана. Официальные итоги выборов главы государства подвела Независимая избирательная комиссия.

Как сообщила её глава Хава Алам Нуристани​, согласно окончательным результатам подсчёта голосов Гани одержал победу на выборах, состоявшихся 28 сентября 2019 года.

NEWS.ru писал, что о предварительной победе действующего лидера государства афганские СМИ заявили в конце 2019 года. После этого ведущая партия Афганистана «Исламское общество», поддержавшая на выборах премьер-министра Абдуллу Абдуллу, обвинила Независимую избирательную комиссию в нарушении закона и подделке результатов голосования.

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